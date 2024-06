Лондон, 23 ноября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Британский соул-исполнитель Rag'n'Bone Man, имеющий 8 миллионов слушателей в сервисе Spotify, в разговоре с газетой Metro признался, что находит известность «странной», поскольку он «довольно застенчив» вне сцены.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена

36-летний певец признает, что для него всегда было странно, когда его узнают, когда он «на свободе», но тем не менее признает, что это неизбежная часть жизни успешного музыканта. Создатель хита «Human» рассказал газете Metro: «На самом деле я довольно застенчив, когда выхожу и занимаюсь обычными делами, например, покупаю в Tesco еду, чтобы приготовить пирожные для моего маленького мальчика в выходные».

« Люди ко мне подходят, могут похлопать меня по плечу или сказать что-то вроде: «Можно нам сфотографироваться?» Я все еще нахожу это странным, но в силу своей известности я не могу спрятаться за фонарным столбом».

Отметим, что исполнитель, чье настоящее имя Рори Грейем, в настоящее время воспитывает своего четырехлетнего сына Рубена. В минувшем мае Rag'n'Bone Man выпустил свой второй студийный альбом под названием «Life by Misadventure», включивший в себя 15 новых песен, в том числе и коллаборацию с певицей P!⁠nk «Anywhere Away from Here».