Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Актёр сериала «Главный госпиталь» (General Hospital) Стив Бёртон покинул проект. Об этом 23 ноября он сообщил на своей странице в Instagram.

Госпиталь

В опубликованном видео актёр отметил, что в сети ходит много слухов о нём и сериале, и что он хотел бы сам рассказать поклонникам о том, что произошло. «К сожалению, «Главный госпиталь» отпустил меня из-за требований о вакцинации», — сказал Бёртон.

Издание Deadline со ссылкой на инсайдера сообщило, что он действительно больше не входит в актёрский состав «Главного госпиталя», ему пришлось уйти из-за того, что он отказался вакцинироваться от коронавируса. Съёмки последнего эпизода шоу с участием Бёртона прошли 27 октября.

https://www.instagram.com/p/CWoRbqWj5Uj/

Отметим, что Стив Бёртон снимался в «Главном госпитале» с 1991 по 2021 годы, он вернулся к роли Джейсона Моргана в 2017 году. В августе 2021 года актёр сообщил о том, что он заразился коронавирусом.