Минск, , 23:42 — REGNUM Очередные обвинения в адрес Польши и Евросоюза в целом выдвинул 23 ноября замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в ходе переговоров с региональным директором Международной организации по миграции (МОМ) по странам Юго-Восточной, Восточной Европы и Центральной Азии Ренате Хельд и замдиректора бюро Европы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Анжелой Ли Роси.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Читайте в новостях: Читайте в новостях: Моравецкий обвинил Лукашенко в «государственном терроризме»

Участники встречи обсудили ситуацию «с беженцами и мигрантами, которые на пути следования в страны Европейского союза оказались в ловушке на границе Белоруссии с Польшей», сказано в официальном сообщении МИД Белоруссии. В нём не уточняется, кто наделил находящихся на белорусской территории граждан третьих стран статусом «беженец».

Также на эту тему: Транзит через Белоруссию стал крайне циничным бизнесом — Патрушев

«Заместитель министра отметил существенный вклад УВКБ ООН и МОМ в гуманитарную поддержку беженцев и мигрантов, выразил надежду на продолжение этого сотрудничества. Призвал международные организации к взаимодействию с польской стороной и ЕС, которые до настоящего времени остаются безучастными к просьбам беженцев и мигрантов, стремящихся попасть в Европейский союз», — проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

Официально: МВД Белоруссии: нелегалы отказываются просить статус беженца

В свою очередь представители международных организаций информировали о возможностях своих мандатов для содействия в урегулировании кризисных ситуаций с беженцами и мигрантами. Они подтвердили «намерение продолжать оказывать гуманитарную помощь беженцам и мигрантам совместно с белорусскими партнерами», отметили в МИД Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза