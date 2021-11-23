Тбилиси, 23 ноября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Последние дни грузинские соцсети активно обсуждают карту «турецкого мира», представленную президентом Турции Эрдоганом, и особый акцент делают на том, что по этой карте в очерченные турецким лидером границы попадают примерно 20 регионов России. Статью на эту тему опубликовала грузинская редакция радио Свобода (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), которая запостила ее на своей странице в Facebook, подписав фотографию Эрдогана с картой следующим образом:

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Президент Турции с картой «турецкого мира», которая охватывает примерно 20 регионов России: республики Северного Кавказа, Краснодарский край, Поволжье, территории Восточной Сибири и Якутии. Какие шаги со стороны России могут последовать за активизацией темы турецкого мира?»

Ответы оказались самыми разнообразными.

«Эрдоган потихоньку копает себе могилу. Существование Турции как государства — вопрос времени», — заметил Г.Ж.

«А разве что-то случится?» — вопросом на вопрос ответил Т.Ц.

«Они, по-моему, больные. Имеют такие территории и смотрят на чужие территории», — констатировал Г.Ц.

«Турция собирается стать властелином мира, а Грузию трудоустроила у себя подсобником», — иронично заметил Г.Т.

«И Путина, и Эрдогана (далее нецензурно). Оба думают, как бы что украсть и кого бы ограбить… (нецензурно)», — возмутился Г.Г.

А пользователь Н.Д. иронично предположила, что не Турция захватит российские территории, а наоборот, «Россия присоединит к себе Турцию».

«Песков сказал иначе, что и территория нынешней Турции, мол, не ваша. Не смейте воевать с Россией, а то потеряете то, что имеете», — поделилась с участниками обсуждения П.З.

Второй связанной с Россией темой стала информация о переброске США военной техники к границе Польши с Белоруссией. Этот факт обрадовал грузинских пользователей соцсетей.

«Отличная новость», — отметил Г.М.

«Не совсем спит Байден», — иронично заметила М.Д.

«О, это хорошая новость. Русские боятся только силы. Россия подчиняется только силе», — написал Б.М.

«Кремль находится в тисках, и давление еще больше усилится, а она в конце-концов очень уменьшится. Какой она (Россия) была в самом начале, такой в конце и останется. Это неотвратимо», — предсказал З.М.

«А что у нее было-то?» — поинтересовалась Н.М.

«Москва и Петербург», — ответил З.М.

«Смеетесь? Петербург и Москва не принадлежали им)) Петербург — финская земля. А Москва основана ханом Батаем (так именует его автор комментария — И.И.) из Золотой Орды, и первоначальным ее названием было Кучка. А название Москва выдумали финно-угорские племена, и означает оно мутную воду», — просветила собеседников Н.М.

«Петербург был финским», — подтвердил З.Б.

«И вообще, нет у русских земли, и нации такой не существует. Только пристали к киевлянам, что мы, мол, русские. К тому же славяне. А ведь разница между «Русью» и «Россией» такая же, как между гонораром и гонореей», — отрезала Н.М.

Тема оказалась интересной для грузинских пользователей соцсетей, и ее обсуждение продолжается.