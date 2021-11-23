Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Решение властей США задействовать стратегический запас нефти для стабилизации цен на горючее не сразу окажет положительный эффект, заявил 23 ноября президент США Джо Байден.

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По его словам, это решение Вашингтона не способно мгновенно решить проблему роста цен на горючее, но в итоге обязательно сыграет положительную роль.

«Наши общие усилия не могут сразу же решить проблему. Однако, в конечном счете, они приведут к положительным последствиям», — сообщил Байден, выступая в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США заявил, что вместе с США свои стратегические нефтяные запасы намерены использовать Индия, Япония, Южная Корея и Британия.

«Китай, возможно, сделает такое же усилие», — добавил Байден.

Напомним, эти меры решено было принять из-за резкого роста в США цен на бензин и дизельное топливо.

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