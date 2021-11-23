Нью-Йорк, США, , 23:31 — REGNUM Культовая американская хип-хоп группа A Tribe Called Quest, известная благодаря своим работам в начале 90-х в стилистике джаз-рэпа, объявила в своих социальных сетях, когда фанаты смогут услышать «Forever», первый посмертный альбом рэпера Phife Dawg, одного из центральных участников распавшегося коллектива.

Рэп Antonio Rull

В сообщении, опубликованном на их странице в Instagram, группа отпраздновала день рождения покойного рэпера, подтвердив также обложку альбома и дату его выпуска — 3 марта 2022 года. «Спасибо вам всем за ваше терпение. Альбом «Forever» выйдет 3 марта на лейбле Smokin Needles Records», — написала группа.

https://www.instagram.com/p/CWgZ-kIPnhL/

В течение прошлого года близкое окружение рэпера выпустило серию посмертных синглов. Первый из которых, «Nutshell Pt.2», вышел в феврале и содержал куплеты от Busta Rhymes и Redman.