Вашингтон, 23 ноября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. США намерены вводить дальнейший санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил на брифинге 23 ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Мы продолжаем противодействовать «Северному потоку — 2» и продолжаем считать его опасным», — сказал он, добавив, что Вашингтон ведёт работу с властями Украины и Германии над пакетом мер, которые позволят «смягчить» влияние газопровода.

Соединённые Штаты также продолжат реализовывать ограничительные меры в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода, заявил Нед Прайс.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США в соответствии с законом PEESA ввёл санкции против зарегистрированной на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которое ходит под российским флагом, за их причастность к «Северному потоку — 2».