* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американская сторона проведут в столице Катара очередные переговоры по ситуации в Афганистане, сообщил 23 ноября журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сс) U.S. Department of State

Встреча произойдёт после 28 ноября: в Доху из Вашингтона приедет американский спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст.

Прайс «За две недели встреч там с лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они обсудят наши жизненно важные интересы, связанные с Афганистаном, в число которых входит борьба с терроризмом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дохе во второй декаде октября прошли масштабные переговоры при участии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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