Вашингтон, 23 ноября 2021, 23:31 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американская сторона проведут в столице Катара очередные переговоры по ситуации в Афганистане, сообщил 23 ноября журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Встреча произойдёт после 28 ноября: в Доху из Вашингтона приедет американский спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дохе во второй декаде октября прошли масштабные переговоры при участии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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