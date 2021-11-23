Вильярреаль, Испания, 23 ноября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. 23 ноября «Манчестер Юнайтед» на выезде в Испании одержал уверенную победу над «Вильярреалом» Уная Эмери со счетом 2:0. Матч 5-го тура Лиги чемпионов проходил в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика». Эта победа стала первой для временно исполняющего обязанности главного тренера Майкла Каррика.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На 78-й минуте встречи счет открыл нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — 0:1. Через двенадцать минут Джейдон Санчо, забив свой первый мяч в составе «манкунианцев», удвоил преимущество гостей в счете — 0:2. Голевую передачу записали на Бруну Фернандеша.

Желтые карточки: Ереми Пино — 33, Донни ван де Бек — 41.

Бригада арбитров (Германия): Феликс Брих | Маркш Борш | Штефан Лупп | Харм Осмерс.

Составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт, Эступиньян (Раба, 79'), Парехо, Капу, Пино (Чуквуэзе, 73'), Гомес (Диа, 84'), Тригерос (Морено, 73'), Греневельд.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Теллеш, Ван-Биссака, Магуайр, Фред, ван де Бек (Фернандеш, 66'), Мактоминай, Санчо (Мата, 90'), Марсьяль (Рашфорд, 66'), Роналду (Матич, 90').

Статистика матча («Вильярреал» / «Манчестер Юнайтед»)

Удары 13/11

Удары в створ 3/6

Владение 55%/45%

Угловые 8/6

Нарушения 9/5

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу в группе, набрал десять очков и укрепился на первом месте. «Вильярреал» с семью очками временно остался на второй строчке.