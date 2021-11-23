Минск, 23 ноября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. «Сегодня ночью 23 ноября группа иностранцев при попытке вытеснения польскими силовиками отказалась следовать в Белоруссию и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища в Польше. Для того, чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Белоруссии, и слезоточивый газ», — сказано в публикации на официальном сайте Госпогранкомитета Белоруссии.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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В белорусском пограничном ведомстве констатировали: «Подобные действия направлены на то, чтобы вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны беженцев и создать предпосылки для очередной провокации на границе».

Там также отметили, что ранее польские коллеги применяли спецсредства «на границе в отношении безоружных людей».

Вероятно, под «безоружными людьми» белорусские пограничники понимают граждан третьих стран, которым предоставлено право нарушать государственную границу Белоруссии и Союзного государства, создавать на ней лагеря и атаковать польских пограничников с камнями, палками и другими предметами.

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«Использование польской стороной взрыв-пакетов, светошумовых гранат, водометов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев», — подчеркнули в ГПК Белоруссии.