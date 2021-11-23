Лос-Анджелес, США, , 23:24 — REGNUM Американская хип-хоп исполнительница Cardi B в интервью порталу Variety рассказала, что планировала записать коллаборативный трек с южнокорейской поп-группой BTS, но им помешали несостыковки в их графиках.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Cardi B рассказала, что она собиралась стать последней в длинной череде звездных соавторов группы K-pop, прежде чем рабочий график встал на пути. «Я должна была быть на записи с ними, но я только что выпустила новую пластинку, а потом это не сошлось со временем», — объяснила она. «Но я люблю их». На вопрос, произойдет ли сотрудничество в будущем, исполнительница ответила просто: «Возможно». Затем она добавила, что в ее семье любят слушать BTS: «Мне очень нравится BTS, но позвольте мне сказать вам кое-что. Моей дочери очень, очень нравится BTS, в разы больше, чем мне. Например: «Мамочка, мамочка, включи «эту» песню». И уже начиная с этой фразы, я понимаю о какой песне она говорит».

Отметим, что в этом году BTS уже поделились двумя коллаборациями — «My Universe», которая вошла в новый альбом Coldplay, и ремикс-версия «Butter» при участии Megan Thee Stallion.