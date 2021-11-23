Киев, , 23:22 — REGNUM 23 ноября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 уступило мюнхенской «Баварии» со счетом 1:2.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на 14-й минуте встречи забил форвард сборной Польши Роберт Левандовски — 0:1. Через 28 минут Кингсли Коман удвоил преимущество гостей — 0:2. На экваторе второй половины вышедший на замену 31-летний украинский полузащитник Денис Гармаш сократил отставание в счете — 1:2.

Желтые карточки получили Николай Шапаренко и Буна Сарр. На матче работала турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером.

Составы команд:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Караваев, 76'), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Де Пена (Гармаш, 46'), Буяльский, Шкурин (Витиньо, 46').

«Бавария»: Нойер, Павар, Дэвис, Куасси (Тильман, 85'), Эрнандес (Сарр, 46'), Горецка, Толиссо, Мюллер, Сане (Ричардс, 87'), Коман (Рока, 68'), Левандовски.

Статистика матча («Динамо"/ «Бавария»)

Удары 9/12

Удары в створ 5/4

Владение 40%/60%

Нарушения 7/15

Угловые 5/6

«Бавария», одержав пятую победу подряд и набрав 15 очков, укрепилась на первой строчке. «Динамо» с одним очком осталось на последнем месте.