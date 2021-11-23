Вашингтон, 23 ноября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Студия 343 Industries выложила в сеть трейлер ивента (внутриигрового события) Halo Infinite, который получил название Tenrai. Видео было опубликовано 23 ноября на YouTube-канале франшизы.

343 Industries Halo Infinite

Ивент будет посвящён самурайской тематике, в ролике авторы игры показали двух спартанцев, одетых в необычную тематическую броню, и рассказали о премиальном «косметическом» контенте. Событие пройдёт в Halo Infinite с 23 по 30 ноября 2021 года.

Напомним, 15 ноября 2021 года состоялся релиз бесплатного онлайн-компонента Halo Infinite. В одиночную кампанию игры поклонники франшизы смогут сыграть 8 декабря 2021-го.