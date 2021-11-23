Челябинск, 23 ноября 2021, 23:18 — REGNUM Акцию «С любовью, маме», приуроченную к международному Дню матери, провело управление Росгвардии по Челябинской области среди курсантов юридического колледжа, сообщили 23 ноября в пресс-службе силового ведомства.
В рамках этого мероприятия учащиеся написали поздравительные письма матерям. По всей России, а также в Казахстан было отправлено боле 20 писем. Комментируя это инициативу, начальник пресс-службы территориального управления Росгвардии капитан полиции Альберт Габбазов рассказал:
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