Челябинск, , 23:18 — REGNUM Акцию «С любовью, маме», приуроченную к международному Дню матери, провело управление Росгвардии по Челябинской области среди курсантов юридического колледжа, сообщили 23 ноября в пресс-службе силового ведомства.

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В рамках этого мероприятия учащиеся написали поздравительные письма матерям. По всей России, а также в Казахстан было отправлено боле 20 писем. Комментируя это инициативу, начальник пресс-службы территориального управления Росгвардии капитан полиции Альберт Габбазов рассказал:

«Основная цель акции — рассказать мамам, как мы их любим и ценим. Бумага — самый подходящий формат. Не все слова произносятся легко, не каждая речь бывает красива и слажена. Здесь же каждый участник смог раскрыть себя перед родителем, подобрать те самые слова. А мамы, уверен, будут растроганы и безмерно счастливы получить такие письма, которые еще долго будут сохранять в альбомах».

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