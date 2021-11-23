Вашингтон, , 23:16 — REGNUM США регулярно проводят консультации с Украиной по ее военным нуждам, заявил 23 ноября на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент нечего объявить в ответ на требование ряда американских конгрессменов дать Украине оружие и разведданные для «борьбы с Россией».

«Мы регулярно консультируемся и общаемся с нашими украинскими партнерами по вопросам их оборонных потребностей. На данный момент объявить или анонсировать нечего», — заявил Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и Киев продолжают делать заявления о готовящемся «вторжении России» на Украину.

В ответ на эти обвинения МИД РФ уже отмечал, что такие заявления не только опасны, но ещё и смешны.

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