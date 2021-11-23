Минск, , 23:15 — REGNUM «Лица, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе, в компетентные органы Белоруссии с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты не обращались», — заявил 23 ноября начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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«По его словам, находящиеся на белорусско-польской границе беженцы «настоятельно желают выехать в страны Европейского союза», — сообщает белорусское госинформагентство БелТА.

«Поэтому на все предложения по возвращению на родину они пока не соглашаются», — добавил Бегун.

Отметим, что начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии в своей речи на самом деле не употреблял термин «беженцы», активно используемый белорусским официозом для искажения реального положения дел.

Напомним, ранее Алексей Бегун и другие официальные лица Белоруссии неоднократно заявляли, что граждане третьих стран (Ирака, Сирии и других), пытавшиеся нелегально проникнуть в Евросоюз с белорусской территории, не обращались к властям Белоруссии с ходатайствами о получении статуса беженца или дополнительной защиты.