Мурманск, , 23:11 — REGNUM На заводе термической обработки отходов в Мурманске сортируется половина всех ТКО, накопленных в Мурманской области. Это позволяет извлекать 11% фракций для вторичной переработки и 16% направлять на энергетическую утилизацию — сжигать. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин.

Мусор © Татьяна Иващенко

По его словам, до того, как в регионе началось проведение мусорной реформы, 80% ТКО отправлялось на захоронение. Сейчас показатель снизили до 73%, а к 2024 году на захоронение будет направляться менее 50% отходов.

Сердечкин также уточнил, что в Мурманской области создается коммунальная инфраструктура для раздельного накопления отходов. Раздельная сортировка отходов внедряется на мусоросортировочном комплексе в поселении Междуречье. В ноябре 2020 года региональным оператором для города Североморска приобретено 75 контейнеров для накопления пластика и еще 17 контейнеров для накопления пластика для городского района Мурманска Росляково. Такие же контейнеры для сбора пластика уже установлены в Оленегорске, Мончегорске, поселениях Кольского, Ловозерского, Терского районов области.

Добавим, что Мурманская область присоединилась к сбору макулатуры от населения и юридических лиц по проекту «Бумажная помощь». Для сбора макулатуры установлены экомодули в городах Мурманск и Кола.