Архангельск, , 23:09 — REGNUM В 2022 году в Архангельской области на развитие спорта выделят 891 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного собрания, где сегодня, 23 ноября, обсудили финансирование регионального спорта.

Олимпийские виды спорта

Более 543 млн рублей составят субсидии ведущим спортивным учреждениям региона — центру спортивной подготовки «Водник», школе олимпийского резерва «Поморье», Спортивной адаптивной школе и Устьянской спортивной школе олимпийского резерва. В том числе предусмотрено финансирование команды хоккейного клуба «Водник».

В главном финансовом документе предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты спортивной инфраструктуры. Так, на строительство здания крытой ледовой арены на территории стадиона «Север» в Северодвинске предусмотрено 44,5 млн рублей. На возведение ледового дворца в Коряжме в следующем году будет направлено 71,3 млн рублей, ввести в эксплуатацию дворец планируют в 2023 году. В Каргополе будет построен спортивный зал для Каргопольского индустриального техникума, на что в казне выделено 37,9 млн рублей. На проектирование и строительство лыжно-биатлонного комплекса «Малиновка» в Устьянском районе запланировано 7 млн рублей.

«При подготовке проекта областного бюджета ко второму чтению, а также в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году, исходя из имеющейся потребности, мы предлагаем увеличить ассигнования на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях, направляемых муниципальным образованиям межбюджетными трансфертами. Необходимо предусмотреть средства на обустройство плоскостных спортивных сооружений, обустройство парковых и рекреационных зон, капитальный ремонт спортивных объектов, приобретение инвентаря, оборудования и на подготовку спортивного резерва», — подчеркнул председатель комитета областного Собрания Иван Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Архангельской области составили прогноз социально-экономического развития региона на три года.