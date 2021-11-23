Тобольск, Тюменская область, , 23:09 — REGNUM Из аэропорта Тобольска (Тюменская область) в 2022 году откроются новые направления в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Сургут, Новый Уренгой и Нижневартовск. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Регистратура аэропорта «Ремезов» в Тобольске Rmz.aero

«Тобольский аэропорт «Ремезов» уже обслужил около трёх тысяч пассажиров. Мы принимаем рейсы ежедневно, кроме вторника. Самый напряжённый день — понедельник, когда мы принимаем три рейса», — заявил исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва.

В ноябре 2021 года количество выполняемых рейсов из аэропорта в Тобольске сократилось, так как направление на Москву осталось без федеральных субсидий, Полёты в столицу не закрылись для тоболяков навсегда. В ближайшее время рейсы в этом направлении возобновят, пояснил Владимир Варавва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Ремезов» в Тобольске открылся два месяца назад. Его строительство — это совместный проект правительства Тюменской области и компании СИБУР. Возведение этой воздушной гавани является реализацией поручения президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе визита в Тюменскую область 15 октября 2013 года.

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