Душанбе, , 23:06 — REGNUM Таджикистан с 1 января 2022 года введёт односторонний безвизовый режим для граждан 52 государств. Об этом сообщило 23 ноября посольство Таджикистана в России.

Таджикистан Steve Evans

Как уточняется, в соответствии с постановлением правительства республики граждане этих стран смогут находиться на территории Таджикистана без оформления визы в течение 30 дней.

В опубликованный на сайте посольства список стран, для которых будет действовать безвизовый режим, входят Австралия, Аргентина, Бельгия, Германия, Италия, Канада, Куба, ОАЭ, США, Франция, Япония и другие государства.

Сообщается также, что согласно другому постановлению правительства Таджикистана, в список иностранных государств, ещё 14 стран добавлены в список государств, граждане которых имеют право на получение визы в упрощенном порядке.