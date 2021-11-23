Лос-Анджелес, США, , 23:02 — REGNUM Мэттью Макконехи заявил, что вскоре сообщит о решении по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Техаса. Об этом 23 ноября сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Мэтью МакКонахи (сс) All-Pro Reels

Актёр сказал в очередном интервью, что он относится к тому типу людей, которые всегда тщательно ко всему готовятся, и что последние несколько месяцев он потратил на изучение политики Техаса.

«Вопрос не стоит таким образом: «Эй, как ты думаешь, я смогу победить?» Нет. Давайте поговорим о том, что представляет политика Техаса. Поговорим о программном заявлении», — сказал Макконехи, добавив, что он хочет понять, готов ли он к такой должности. Актёр отметил, что это решение потребует больших жертв.

Напомним, срок подачи заявок на участие в качестве кандидата на выборах губернатора Техаса назначен на 13 декабря 2021 года. Ранее Мэттью Макконехи рассказал о своём отношении к вакцинации от коронавируса. Актёр, в частности, заявил, что пока не готов вакцинировать своих детей.

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