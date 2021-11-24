24 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

«Борис, с тобой все в порядке?» Британцы обсудили в Twitter провальную речь Бориса Джонсона на бизнес-конференции.

Джейн Спай, , 19:32 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на бизнес-конференции потерял заготовленную речь и рассказал о своем визите в парк аттракционов «Дом свинки Пеппы». В течение своей речи он также процитировал Ленина и продемонстрировал впечатление от автомобиля.

Борис Джонсон Number 10

«Я не знаю, был ли кто-то из вас в Доме свинки Пеппы. Поднимите руки все, кто там был. Я не представлял, что я там увижу, но мне там понравилось. Это мое место. Там очень безопасные улицы, дисциплина в школе, большой акцент на новые системы общественного транспорта. Но вот тот урок, который я действительно выучил, побывав там, это урок о британской креативности», — сказал премьер-министр на конференции.

Один из журналистов спросил у Джонсона, все ли с ним хорошо. На что он ответил следующее: «Я думаю, что люди поняли большую часть мыслей, которые я хотел донести, и я думаю, что всё прошло хорошо».

Некоторые пользователи отметили, что они не верят ни единому слову премьер-министра, сказанному после слов «я считаю» или «мне кажется». Всё, что от него ожидается, это очередная ложь.

В комментариях добавили, что Борис Джонсон всегда думает, но, видимо, не о том, или же у него не получается.

«Борис Джонсон всегда «думал». Кажется, что его эго настолько большое, что он не осознает, что мнение других тоже важно», — написал @rog88keys.

Борис Джонсон Number 10

Многие пользователи посчитали, что Джонсон специально стал нести «очевидный бред», чтобы перевести тему от дел правительства и отвлечь внимание СМИ и людей.

«Это было специально… это сделано, чтобы отвлечь внимание», — написал @danny19615.

Часть пользователей предположила, что он отвлекает от приватизации Национальной службы здравоохранения и нового закона в социальной сфере.

Среди пользователей были также те, кто считает, что таким образом Джонсон пудрит людям мозги, чтобы они поскорее забыли о недавнем провале и деле Оуэна Патерсона.

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«Борис — настоящий гений, его речь на конференции была построена так, чтобы снять напряжение после скандала «подлости Тори» и законопроекта о социальной помощи. Настоящий лидер принимает удар за всю команду», — прокомментировал @WILLIAMISL0NG.

«Это хорошо отвлекает от Национальной службы здравоохранения и ее приватизации. Так что десять из десяти», — написал @MathaisUK.

«Хорошо, у нас было время над ним посмеяться, тут я сдаюсь, но давайте не бросать вопрос, как они пытаются разрушить Великобританию, приватизируя Национальную службу здравоохранения! Выполняйте свою работу и решайте проблему!» — недовольно отметила @NasimRua.

«Это еще одна дохлая кошка, на которую вы отвлеклись. Где анализ нового законопроекта о здравоохранении и социальной помощи, который разрушит нашу национальную службу здравоохранения?» — спросила @HenJenny.

Некоторые комментаторы посчитали вопрос журналиста бесполезным, потому что по ситуации в стране и так понятно, что все плохо.

«Все ли хорошо? Посмотри вокруг, это выглядит так, будто все хорошо?» — поинтересовался @HawkeyeTheGnu.

В комментариях написали, что, возможно, в словах Джонсона был скрытый смысл, но его вообще было не понять.

«С одной стороны, это все постыдный бардак. С другой стороны, свинка Пеппа похожа на фен, так что в речи могли быть скрыты проницательные мысли», — предположил @SeanCarpenter.

Борис Джонсон Number 10

«Борис Джонсон — мастер свинства», — прокомментировал @woonsen_pat.

Часть пользователей предположила, что своей речью Борис Джонсон окончательно доказал, что из него плохой премьер-министр и он не одержит победу на следующих выборах.

«В сериале «Доктор Кто» есть известный момент, когда вымышленный премьер-министр Гарриет Джонс была сбита с ног шестью словами: «Тебе не кажется, что она выглядит уставшей?» Мне стало интересно, может быть вопрос был такой же попыткой в отношении Бориса Джонсона, но слов было вполовину меньше», — поинтересовался @CharlesBanfiel1.

«Дни Джонсона считаны, он не станет премьер-министром на следующих выборах, вопрос только в том, когда Тори перекроют ему кислород и заменят?» — поинтересовался @KarmaUnc.

«Если бы он изначально вызывал хоть чуточку больше доверия, я бы сказал, что он его потерял. Но провалил каждое решение, не исполнил каждое обещание. Он активно пытается проиграть следующие выборы? Опять завоевывая расположение богачей», — спросил @airlineboy666.