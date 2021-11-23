Лондон, 23 ноября 2021, 23:04 — REGNUM Новый альбом британской певицы Адель стал самой продаваемой пластинкой 2021 года. Об этом 23 ноября пишет Billboard.
Как отмечает издание, всего за три дня было продано более 500 тыс. копий альбома «30». Это превысило значение рекорда американской исполнительницы Тейлор Свифт с пластинкой RED (Taylor's Version).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сервис Spotify убрал кнопку «Перемешать» в новом альбоме Адель. Артистка попросила компанию сделать это, так как треки в пластинке необходимо слушать в определённом порядке.
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