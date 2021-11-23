Лондон, 23 ноября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Новый альбом британской певицы Адель стал самой продаваемой пластинкой 2021 года. Об этом 23 ноября пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Певица Адель

Как отмечает издание, всего за три дня было продано более 500 тыс. копий альбома «30». Это превысило значение рекорда американской исполнительницы Тейлор Свифт с пластинкой RED (Taylor's Version).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сервис Spotify убрал кнопку «Перемешать» в новом альбоме Адель. Артистка попросила компанию сделать это, так как треки в пластинке необходимо слушать в определённом порядке.