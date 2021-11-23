Минск, , 22:58 — REGNUM Александр Лукашенко в поздравлении президента Венесуэлы Николаса Мадуро «отметил плодотворный характер сотрудничества Минска и Каракаса, неразрушимый фундамент которого был заложен во времена Уго Чавеса». Поводом стал день рождения венесуэльского лидера, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Встреча Николаса Мадуро и Александра Лукашенко President.gov.by

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«Александр Лукашенко подчеркнул, что недавний визит в Белоруссию его брата, специального посланника президента Венесуэлы Адана Чавеса продемонстрировал заинтересованность обеих сторон в возобновлении масштабных интенсивных отношений», — сказано в официальном сообщении.

Лукашенко отметил в поздравлении: «Убежден, что традиционно дружественные связи между нашими народами и взаимодополняемость экономик позволят в самый короткий срок значительно активизировать взаимодействие по широкому спектру направлений. Благодарен за солидарность Венесуэлы с Белоруссией и непоколебимую поддержку на международных площадках, особенно по линии ООН. Нет сомнений, что вместе мы сможем противостоять любым вызовам и угрозам».

Напомним, во время «нефтяных войн» с Россией по распоряжению Лукашенко проводилось «импортозамещение» российской нефти венесуэльской. Из Венесуэлы кратковременно и демонстративно поставлялись кофе, металл и другие товары. Незадолго до смерти венесуэльского президента Уго Чавеса масштабные и капиталоёмкие белорусско-венесуэльские проекты стали сворачиваться, объём и ассортимент взаимной торговли резко сократился.

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