24 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В отношениях США и России есть реальные причины для тревоги. Вот почему двум сторонам нужно трезво взглянуть друг на друга, возобновив сотрудничество и эффективный обмен сообщениями. Об альтернативе не стоит и думать.

Джозеф Тёрнер, , 07:31 — REGNUM Если посмотреть на поведение России в последние месяцы, то можно подумать, что Москва пытается рассорить Запад, пишет журналист The New York Times Кадри Лиик. В сентябре Группа Вагнера, часто называемая в СМИ российской частной военной компанией, появилась в Мали, разозлив Францию. В октябре Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО. В этом месяце появились сообщения о том, что Россия собрала почти 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной, заставив США вновь приготовиться к потенциальному вторжению. Однако, отмечает Лиик, ситуация сложнее, чем кажется.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Россия, говорится в статье, по-прежнему считает Запад своим главным противником, но так как он больше не доминирует на мировой арене, Москва перестраивает свою политику. За исключением Украины, пишет Лиик, Кремль осторожно действует в расколотом и сложном мире. При этом Запад, считая Россию непримиримым врагом, порой придумывает теории заговора там, где их нет. Москва совершает аналогичную ошибку и считает, что Запад хочет ее уничтожить. Столь устаревшие взгляды, усугубленные изоляцией на фоне пандемии, потенциально опасны — в лучшем случае они ведут к непониманию, а в худшем — к конфронтации. В такой ситуации крайне необходимо, чтобы каждая сторона ясно видела точку зрения другой.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Свою статью Лиик заканчивает словами о том, что в отношениях США и России есть реальные причины для тревоги. Вот почему двум сторонам нужно трезво взглянуть друг на друга, возобновив сотрудничество и эффективный обмен сообщениями. Об альтернативе не стоит и думать.

Американские пользователи Twitter обсудили точку зрения колумниста под соответствующей публикацией The New York Times.

«Россия никогда не прекратит попыток обрушить Запад», — категоричен @NikkiNorker.

«При диктатуре, как правило, совершаются действительно шокирующие ошибки, поскольку диктатор убежден в собственном превосходстве», — абстрактно пишет @Sst3O8zPyqIBl6B.

«Россия не может предложить ничего ценного, кроме нефти, оружия и военной проекции! Кто когда-либо говорил, что хочет покупать любую продукцию российского производства и дизайна?» — спрашивает @nwsidewino.

«РФ после 1990-х годов была плохо нейтральным государством, и потребовались большие пропагандистские усилия, чтобы создать образ врага, который мы видим в 2020-х годах. Ни Российская империя, ни СССР, ни РФ не нападали на США, фактически смертельной угрозы никогда не существовало. Все стратегии русских подразумевают только оборону. Это факт», — напоминает @jay_sixth.

Российские солдаты Mil.ru

«Вы забываете, что они не ведут открытую войну? Они ведут идеологическую войну, разделяя своих врагов на племена и создавая неприязнь между группами в долгосрочной перспективе, чтобы заставить своих врагов ненавидеть друг друга, а не объединяться против России», — рассказывает @BudFromTheNorth.

«Факты свидетельствуют об обратном. Путин абсолютно точно хочет, чтобы кримино-олигархия заменила западную демократию», — комментирует @droogiejazz.

«О нет, снова холодная война. Повзрослейте уже», — просит @amauro85.

«Запад прекрасно справляется со своей задачей самоуничтожения, спасибо большое», — подмечает @NoOneUnscripted.

«Путин абсолютно точно пытается уничтожить Запад. Вместо военной мощи Россия использует дезинформацию и открытый саботаж через американские СМИ (Fox, OANN) и социальные сети (Facebook, Tik Tok, Twitter), и использует довольно успешно», — тренируется в написании сказок @Okiewrestler.

«Когда вы в последний раз обращались к психиатру?» — отвечает @Yar76Alex.

«Русские очаровательны, и меня бесит нелепый образ, который Запад (то есть американцы) придумал», — пишет @GathaAnny.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден может объявить в декабре о создании «Альянса за будущее интернета», главной целью которого станет противодействие появлению «альтернативного видения» глобальной сети в качестве инструмента государственного контроля.

Это «альтернативное видение», говорится в опубликованном документе, навязывают такие авторитарные государства, как Россия и Китай. Идея о создании глобального альянса принадлежит команде Байдена, однако сейчас авторы инициативы не пришли к единому мнению об устройстве и целях будущего альянса.