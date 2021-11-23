Лондон, , 22:55 — REGNUM Британский электронный музыкант и диджей Four Tet сообщил в своем твиттере, что три его альбома были удалены из стриминговых сервисов на фоне его конфликта с лейблом Domino Records по поводу гонораров за прослушивание фанатами его песен.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Еще в августе сообщалось, что Four Tet, чье настоящее имя Киран Хебден, подал в суд на Domino Records из-за ставки за потоковую передачу по его контракту, которая предшествовала эпохе стриминговых сервисов. Портал Music Week сообщил, что Four Tet получал 18% за прослушивания и хотел повысить их. Он также, как сообщается, «требовал возмещения убытков в размере до 70 000 фунтов стерлингов плюс расходы по иску за прослушивания, а также судебного решения по ставке 50%».

https://twitter.com/FourTet/status/1462474706024480768

В своем твиттере Хебден рассказал о продолжающемся конфликте, который с тех пор привел к тому, что его альбом 2001 года «Pause», «Rounds» 2003 года и «Everything Ecstatic» 2005 года были удалены со стриминговых площадок. Он написал: «Я невероятно расстроен тем, что Domino Records удалили три моих альбома, на которые они также имеют права, из цифровых и стриминговых сервисов. Это разбивает мне сердце. Люди спрашивают у меня, почему они не могут слушать музыку, и мне грустно им отвечать, что это не под моим контролем».

https://twitter.com/FourTet/status/1462474713502941184

»Я считал этих людей из лейбла, которые встретились мне случайно, своими друзьями и стремился создать великое музыкальное сообщество», — продолжил он. «В результате Domino навсегда стал владельцем трех моих альбомов. Музыка, которую я создал, важна для меня и для многих из вас тоже. Я считаю, что в музыкальной индустрии существует проблема с тем, как распределяются деньги в эпоху стриминговых платформа, и я думаю, что пришло время артистам просить о более справедливых соглашениях». Он также написал, что им «движут не деньги», и он должен «отстаивать свою позицию», когда несправедливое отношение к себе.

Дело между Four Tet и его лейблом Domino будет рассмотрено в суде 18 января 2022 года.