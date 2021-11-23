Минск, , 22:55 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии продолжает расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении высшего руководства Польши и защитников её границ от нападений нелегальных мигрантов. Председатель ведомства Дмитрий Гора прибыл на место работы следователей в ТЛЦ в Гродненском районе, где его подчинённые шестые сутки работают в транспортно-логистическом центре — там размещены нелегальные мигранты из третьих стран («беженцы» в определении белорусского официоза.

Белорусско-польская граница Gpk.gov.by

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Согласно распространённому 22 ноября заявлению СК Белоруссии, в приграничном транспортно-логистическом центре размещены «беженцы, пытающиеся получить убежище в странах ЕС, однако не могут этого сделать в связи с противодействием этому польских властей». Белорусские следователи работают с «пострадавшими от противоправных действий представителей соседнего государства». Ими «зафиксирована следовая картина на месте применения специальных средств и техники в отношении беженцев на территории Республики Беларусь».

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Напомним, Белоруссия не предоставляла статуса беженца нелегальным мигрантам из Ирака и других стран, которые прибыли в постсоветскую республику по туристическим визам и в течение последних месяцев пытались незаконно проникнуть в Польшу через границу Союзного государства России и Белоруссии. Не предоставляла такого статуса нелегалам на белорусской территории ни Польша, ни одна другая стран Евросоюза.

«В настоящее время во взаимодействии с Министерством иностранных дел анализируются нарушенные нормы международного права и принятые меры реагирования в этой связи. Следствием затребованы все имеющиеся у Госпогранкомитета, МВД и Минобороны задокументированные факты применения насильственных мер, сопряжённых с пытками и актами жестокости в отношении заведомо беззащитных лиц. Общее количество потерпевших увеличилось до 132 человек, из которых 23 — дети в возрасте от одного года до 14 лет. Большая часть пострадавших — граждане Ирака», — сказано в публикации СК Белоруссии.