Челябинск, , 22:52 — REGNUM Партию контрафактной посуды с товарным знаком Zepter на сумму на 16 млн рублей, ввозимой из Казахстана, задержала Челябинская таможня, сообщили 23 ноября в пресс-службе ведомства.

Контрафактный товар © Пресс-служба Челябинской таможни

Уточняется, что товар задержан вблизи города Троицка (Челябинская область): в грузовике находилось 1658 единиц продукции, которая вызвала подозрение у таможенников.

Комментируя этот инцидент, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв сообщил:

«Правообладатель подтвердил неправомерность использования своего товарного знака и оценил нанесённый ущерб в 16 млн рублей».

Посуду изъяли, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, в мае ИА REGNUM сообщало о пресечении Челябинской таможней незаконного ввоза в Россию контрафактной посуды с товарным знаком Zepter.

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