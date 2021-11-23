Краснодар, , 22:47 — REGNUM Правоохранительные органы Кубани провели ряд обысков в Краснодаре в подразделениях компаний «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар», сообщает 23 ноября ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Обыск

Обыски проводились в офисах компаний, размещённых в городе Краснодаре.

«Факт проведения обысков подтверждается», — цитирует агентство слова источника.

Причины этих мероприятий не указываются.

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