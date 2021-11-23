Сыктывкар, 23 ноября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Бюджет Коми на 2022 год будет принят с предельным дефицитом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета республики, проект главного финансового документа депутатам представили сегодня, 23 ноября.

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Доходы региональной казны на 2022 год запланированы в размере 87 млрд рублей, на 2023 и 2024 годы — 90,5 и 92,1 млрд рублей соответственно. Расходы в следующем году составят 97,9 млрд рублей, в 2023 году — 100,2 млрд, в 2024 году — 99,2 млрд рублей.

«Дефицит в 2022 году запланирован в размере 10,9 млрд рублей. Его уровень к налоговым и неналоговым доходам составит 15 процентов — это предельный уровень по Бюджетному кодексу РФ. Отношение объема госдолга республики к налоговым и неналоговым доходам составит 76 процентов. Объем безвозмездных поступлений в следующем году — 13,5 млрд рублей», — отметили в парламенте.

Главный финансовый документ депутаты рассмотрят завтра, 24 ноября, на очередной сессии Госсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Коми на 2021 год был принят со значительным дефицитом.