Минск, , 22:47 — REGNUM «Уже военные, пограничники не понимают руководство Польши. Мы тоже слышим их разговоры. Они уже на нас выходят, говорят: «Братья белорусы, давайте жить, как жили раньше». Пожалуйста, давайте, мы не против. То есть мы видим — уже поведение польского народа меняется. Они же тоже люди. Какие бы они там моноэтничные ни были, но они люди. Простые люди начинают возмущаться. Это беспокоит руководство Польши. А дальше будет хуже. Дальше люди поймут, что не Лукашенко тут является причиной этого исхода беженцев», — заявил 22 ноября Александр Лукашенко при обсуждении доклада чиновников из Гродненской области Белоруссии.

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Поведав им о своих наблюдениях, Лукашенко заверил: «Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем. Люди идут туда. Почему идут — уже тысячу раз сказано. Поэтому надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения. Но этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно».

Критикуя президента и премьер-министра Польши, руководитель постсоветской республики указал на ключевые тезисы белорусской пропаганды. «И они на это играют, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества и поляков от этих (своих внутренних и внешних. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) проблем. Мы такого шанса им не предоставим. Мы будем по-человечески разбираться с этими мигрантами. Не такая это большая проблема, — уверен Лукашенко. — Вон пускай там в Средиземном море смотрят, что происходит, сколько там гибнет людей. У них (в Евросоюз. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) трафики через Балканы и другие страны, Средиземное море — там тысячи людей идут. Молчат (по этому поводу. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии). А вот Белоруссию (обвиняют. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии), ну, ясно, почему».