Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Актёрский состав сериала The Idol пополнился несколькими артистами. Об этом 23 ноября пишет издание «Канобу».

The Weeknd (Абель Тесфайе) Скриншот с YouTube

По данным СМИ, к участию в проекте присоединились исполнитель Трой Сиван и актриса Энн Хеч. Однако пока неизвестно, какие роли они исполнят.

ИА REGNUM напоминает, что продюсером сериала The Idol стал музыкант The Weeknd, а главную роль в нём исполнит актриса Лили-Роуз Депп. Дата выхода шоу на телеканале HBO пока неизвестна.

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