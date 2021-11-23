Вашингтон, 23 ноября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Актёрский состав сериала The Idol пополнился несколькими артистами. Об этом 23 ноября пишет издание «Канобу».

Скриншот с YouTube The Weeknd (Абель Тесфайе)

По данным СМИ, к участию в проекте присоединились исполнитель Трой Сиван и актриса Энн Хеч. Однако пока неизвестно, какие роли они исполнят.

ИА REGNUM напоминает, что продюсером сериала The Idol стал музыкант The Weeknd, а главную роль в нём исполнит актриса Лили-Роуз Депп. Дата выхода шоу на телеканале HBO пока неизвестна.