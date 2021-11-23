Кэри, США, 23 ноября 2021, 22:42 — REGNUM Epic Games приобрела студию Harmonix Music Systems, специализирующуюся на разработке музыкальных видеоигр. Об этом 23 ноября сообщает портал Gematsu.

Интерфейс магазина Epic Games Store
Интерфейс магазина Epic Games Store
Скриншот epicgames.com

Harmonix заявила, что в рамках «тесного сотрудничества» с разработчиком Fortnite и Epic Games Store будет и дальше поддерживать игру Rock Band 4 и работать над новыми проектами. Студия отметила, что все её игры останутся в каталогах сервиса Steam и магазинов консолей.

Для справки: Harmonix Music Systems получила известность благодаря таким играм, как Dance Central, Rock Band, Guitar Hero, Fuser и другим. Компания была основана в 1995 году.

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