Кэри, США, , 22:42 — REGNUM Epic Games приобрела студию Harmonix Music Systems, специализирующуюся на разработке музыкальных видеоигр. Об этом 23 ноября сообщает портал Gematsu.

Интерфейс магазина Epic Games Store Скриншот epicgames.com

Harmonix заявила, что в рамках «тесного сотрудничества» с разработчиком Fortnite и Epic Games Store будет и дальше поддерживать игру Rock Band 4 и работать над новыми проектами. Студия отметила, что все её игры останутся в каталогах сервиса Steam и магазинов консолей.

Для справки: Harmonix Music Systems получила известность благодаря таким играм, как Dance Central, Rock Band, Guitar Hero, Fuser и другим. Компания была основана в 1995 году.

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