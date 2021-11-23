Кэри, США, 23 ноября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Epic Games приобрела студию Harmonix Music Systems, специализирующуюся на разработке музыкальных видеоигр. Об этом 23 ноября сообщает портал Gematsu.

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

Harmonix заявила, что в рамках «тесного сотрудничества» с разработчиком Fortnite и Epic Games Store будет и дальше поддерживать игру Rock Band 4 и работать над новыми проектами. Студия отметила, что все её игры останутся в каталогах сервиса Steam и магазинов консолей.

Для справки: Harmonix Music Systems получила известность благодаря таким играм, как Dance Central, Rock Band, Guitar Hero, Fuser и другим. Компания была основана в 1995 году.