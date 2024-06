Лос-Анджелес, США, 23 ноября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Американский хип-хоп исполнитель Pusha T объединился с Мако для работы над своим первым новым синглом в текущем году «Misfit Toys», который добавлен в саундтрек к сериалу Netflix «Arcane». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

«Misfit Toys» — это первая работа Pusha T с момента выхода «Puppets» в 2019 году. Новая песня включена в саундтрек «Arcane», сериал Netflix, основанный на игре «League of Legends».

Еще в августе Pusha T сказал, что его продолжение альбома «Daytona», спродюсированного Канье Уэстом в 2018 году, «скоро выйдет». Ранее он подтвердил, что в нем будет 12 треков.