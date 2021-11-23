Мурманск, , 22:40 — REGNUM Ручные ястребы помогли сократить количество птиц на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) под Мурманском. Стаи чаек и ворон кормились на полигоне ТКО и создавали антисанитарную обстановку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Ситиматик», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Ястреб

«По оценкам специалистов, за два с половиной месяца ежедневной работы ястребов-тетеревятников количество стайных птиц, постоянно присутствующих на объекте, уменьшилось в 14 раз: с 2,8 тыс. особей до 200», — сообщили в пресс-службе.

По оценке ученых, уже к 2024 году число птиц на объекте утроилось бы и продолжало увеличиваться в последующие годы в геометрической прогрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске не готовы принимать мусор из других регионов.