Дебре-Сина , 23 ноября 2021, 22:40 — REGNUM В Эфиопии боевики из штата Тыграй заняли город Дебре-Сина (штат Амхара), сообщает 23 ноября Somali Guardian.
Дебре-Сина, находящийся в 189 км от Аддис-Абебы, стал следующим городом, захваченным членами Фронта освобождения Тыграя: перед этим боевики завладели населённым пунктом Шева-Робит.
Добавим, что жители Дебре-Сина остались в итоге без электроснабжения и телефонной связи.
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