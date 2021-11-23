Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Актёр Пол Ли заявил, что зрителям понравится будущая адаптация мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Об этом 23 ноября пишет издание Screen Rant.

Аватар Аанг Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

По словам Ли, все актёры в сериале обладают большим опытом. Артист также, признался, что у него состоялась первая репетиция с его коллегой Далласом Лю (Зуко): «Будет невероятное количество души, веселья и волнения в этой серии (с участием Далласа Лю — ИА REGNUM). Я думаю, что фанатам она понравится», — заверил он.

Напоминаем, что премьера адаптации «Аватара: Легенда об Аанге» запланирована на 2022 год. Шоу будет доступно на стриминговой платформе Netflix.

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