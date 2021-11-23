Ереван, 23 ноября 2021, 22:28 — REGNUM Вопрос выхода из ОДКБ Ереваном не рассматривается, сообщил 23 ноября журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он назвал ОДКБ важной для Еревана структурой, особенно учитывая стратегические отношениях Армении и России. Пашинян добавил, что намерен в период председательства Армении в ОДКБ способствовать тому, чтобы организация «активно участвовала в обеспечении безопасности» Закавказья.
При этом он указал на особенность политики некоторых стран — членов ОДКБ, которые подписали с Баку и Анкарой документ о стратегии тюркского мира. Он также отметил, что и Россия одновременно выступает и стратегическим партнёром Армении, и при этом она — не враг Азербайджана. И это полезно для Армении.
Премьер-министр Армении подчеркнул, что Ереван не хотел бы, «чтобы Россия или кто-то из членов ОДКБ был втянут в конфликт с Азербайджаном». Напротив, будет хорошо, если союзники и партнёры Еревана используют политические инструменты для защиты прав Армении.
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