Ереван, , 22:28 — REGNUM Вопрос выхода из ОДКБ Ереваном не рассматривается, сообщил 23 ноября журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ Primeminister.am

Пашинян «Не думаю, что Армения будет рассматривать вопрос выхода из ОДКБ».

Он назвал ОДКБ важной для Еревана структурой, особенно учитывая стратегические отношениях Армении и России. Пашинян добавил, что намерен в период председательства Армении в ОДКБ способствовать тому, чтобы организация «активно участвовала в обеспечении безопасности» Закавказья.

При этом он указал на особенность политики некоторых стран — членов ОДКБ, которые подписали с Баку и Анкарой документ о стратегии тюркского мира. Он также отметил, что и Россия одновременно выступает и стратегическим партнёром Армении, и при этом она — не враг Азербайджана. И это полезно для Армении.

Пашинян «Именно поэтому Россия пытается мирным путём решить проблемы в регионе».

Премьер-министр Армении подчеркнул, что Ереван не хотел бы, «чтобы Россия или кто-то из членов ОДКБ был втянут в конфликт с Азербайджаном». Напротив, будет хорошо, если союзники и партнёры Еревана используют политические инструменты для защиты прав Армении.

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