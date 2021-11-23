Лос-Анджелес, США, , 22:23 — REGNUM В сеть выложили новый постер будущей картины «Мир юрского периода: Господство» (Jurassic World: Dominion). Изображение было опубликовано 23 ноября на twitter-странице Jurassic Vault.

Лицом к лицу Цитата из к/ф «Мир Юрского периода 2». Реж. Хуан Антонио Байон. 2018. США

На плакате показан момент, когда тираннозавр попадает на улицы города и начинает охоту на зрителей автокинотеатра. Кроме того, кинокомпания Universal выложила в сеть новый трейлер картины под названием «Пролог».

https://twitter.com/JurassicVault/status/1463196310979465216

Напомним, премьера картины в России запланирована на 9июня 2022 года. В качестве режиссёра проекта вновь выступил Колин Треворроу.

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