Лос-Анджелес, США, 23 ноября 2021, 22:23 — REGNUM В сеть выложили новый постер будущей картины «Мир юрского периода: Господство» (Jurassic World: Dominion). Изображение было опубликовано 23 ноября на twitter-странице Jurassic Vault.
На плакате показан момент, когда тираннозавр попадает на улицы города и начинает охоту на зрителей автокинотеатра. Кроме того, кинокомпания Universal выложила в сеть новый трейлер картины под названием «Пролог».
https://twitter.com/JurassicVault/status/1463196310979465216
Напомним, премьера картины в России запланирована на 9июня 2022 года. В качестве режиссёра проекта вновь выступил Колин Треворроу.
Читайте ранее в этом сюжете: LEGO «сравнила» с унитазом звезду фильма «Парк Юрского периода»