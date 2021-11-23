Лондон, 23 ноября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В Сети опубликовали два постера британского триллера Wolf («Волк»). Об этом 23 ноября пишет издание «Канобу».

Georges Biard Лили-Роуз Мелоди Депп

https://twitter.com/IndieWire/status/1462813131231670272

На одном из постеров главная героиня фильма в исполнении Лили-Роуз Депп предстаёт с накрашенными кошачьими усами. Премьера киноленты запланирована на 10 марта 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что в фильме «Волк» рассказана история молодого человека по имени Джейкоб (Джордж МакКэй), который считает себя волком в теле человека. Родители отправляют Джейкоба в клинику, где он знакомится и начинает дружить с девушкой, называющей себя Дикой Кошкой.