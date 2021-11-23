Мальмё, Швеция, 23 ноября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. 23 ноября санкт-петербургский «Зенит» на выезде в Мальме на стадионе «Шведбанк» в матче пятого тура группы H Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет со шведским «Мальме». Стартовый свисток прозвучит в 23:00. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Малком

«Зениту» не смогут помочь Станислав Крицюк и Сердар Амзун. Полузащитник сборной России Далер Кузяев начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы команд:

«Мальме»: Юхан Далин, Никлас Мойсандер, Анел Ахмедходжич, Франц Брорссон, Эрик Ларрсон, Сорен Риекс, Оскар Левицки, Серхио Пенья, Бонке Инносент, Антонио-Мирко Колак, Велько Бирманчевич.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Малком, Клаудиньо, Артем Дзюба.

На матч назначена латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистенты главного судьи — Харалдс Гудерманис и Алексай Спасонников.