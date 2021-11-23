Лондон, 23 ноября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с туринским «Ювентусом». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

Стартовые составы команд:

«Челси» (расстановка 3−4-2−1): Эдуар Менди — Трево Чалоба, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер — Бен Чилуэлл, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Рис Джеймс — Хаким Зиеш, Каллум Хадсон-Одои — Кристиан Пулишич.

«Ювентус» (расстановка 4−4-2): Войцех Щенсный — Алекс Сандро, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо — Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккени, Родриго Бентанкур — Федерико Кьеза, Альваро Мората.

Бригада арбитров (Сербия): Срдан Йованович | Урош Стойкович | Милан Михайлович.

В группе H на данный момент лидирует «Ювентус», одержавший четыре победы подряд и набравший 12 очков. «Челси» с девятью очками расположился позицией ниже.

Предыдущий матч «Челси» с «Ювентусом» завершился минимальной победой «старой синьоры» со счетом 1:0. Единственный мяч в дебюте второй половины забил нападающий сборной Италии Федерико Кьеза после передачи Федерико Бернандески.