Сыктывкар, , 22:12 — REGNUM В Сыктывкаре стабильно растет количество школьников, изучающих коми язык. Об этом со ссылкой на замруководителя администрации Сыктывкара Елену Семейкину сообщает «Комиинформ».

Памятник букве ö коми алфавита PartizanishRus

По ее словам, управлением образования проводится постоянный мониторинг изучения коми языка, учебных предметов этнокультурной направленности в муниципальных образовательных организациях Сыктывкара.

По состоянию на конец 2021 года общее количество учащихся, изучающих коми язык как родной, коми язык как государственный, предметы этнокультурной направленности, связанные с изучением литературы, истории, культуры коми народа, составило 25 601 человек от общего количества учащихся школ — 33 198 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Коми утвердили программу по спасению национального языка.