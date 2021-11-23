В Сыктывкаре растёт число школьников, изучающих коми язык
Сыктывкар, 23 ноября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. В Сыктывкаре стабильно растет количество школьников, изучающих коми язык. Об этом со ссылкой на замруководителя администрации Сыктывкара Елену Семейкину сообщает «Комиинформ».
По ее словам, управлением образования проводится постоянный мониторинг изучения коми языка, учебных предметов этнокультурной направленности в муниципальных образовательных организациях Сыктывкара.
По состоянию на конец 2021 года общее количество учащихся, изучающих коми язык как родной, коми язык как государственный, предметы этнокультурной направленности, связанные с изучением литературы, истории, культуры коми народа, составило 25 601 человека от общего количества учащихся школ — 33 198 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Коми утвердили программу по спасению национального языка.