Сиэтл, США, , 22:11 — REGNUM Геймдиректор проекта New World Скотт Лейн ответил на вопрос, будет ли студия Amazon Games проводить в онлайн-игре сезонные ивенты (внутриигровые события). Об этом 23 ноября сообщает портал PCGamesN.

New World Скриншот с YouTube

«Я думаю, что сезонные события очень важны для MMO (массовая многопользовательская онлайн-игра — ИА REGNUM), и мы обязательно хотим этим заниматься», — сказал Лейн, добавив, что пока он не может сказать больше о планах студии.

«Я могу сказать, что зима — прекрасное время для фестивалей!», — заявил разработчик.

Напомним, релиз New World состоялся 28 сентября 2021 года. Действие игры происходит на вымышленном острове Этернум, расположенном где-то в Атлантическом океане.

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