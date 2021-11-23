Москва, 23 ноября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Происходящее на сирийской территории обсуждалось в ходе переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лавров с председателем исполнительного комитета Совета демократической Сирии Ильхамом Ахмедом, сообщили 23 ноября в пресс-службе МИД РФ.

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Участники встречи обсудили происходящее в Сирии с акцентом на положение в её северо-восточных областях.

«При этом особое внимание было уделено задаче продвижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН, восстановления её экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц, оказания гуманитарной помощи нуждающимся», — сообщили в МИД РФ.

Москва выразила готовность «продолжать комплексное содействие достижению межсирийских договоренностей» для восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подчёркивается, что законные права всех этноконфессиональных групп населения Сирии должны быть учтены. При этом Москва приветствует переговоры по Сирии в различных форматах.

Российское внешнеполитическое ведомство добавило, что с Ахмедом также переговоры провёл спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.