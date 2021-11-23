Москва, 23 ноября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) встретил на улице подростка, который пытался заработать деньги мытьём автомобильных фар. Об этом 23 ноября пишет «Московский комсомолец».

Скриншот с YouTube Блогер Дава (Давид Манукян)

Дава опубликовал в личном TikTok-аккаунте ролик, в котором он общается с 14-летним мальчиком. Подросток признался, что они с отцом стали жертвами мошенников, из-за чего его родитель взял кредит. Теперь мальчик пытается заработать деньги, чтобы приобрести планшет для дистанционного обучения.

https://www.instagram.com/tv/CWiQlxcFEGe/

Подросток также рассказал, что его мама умерла — на этих словах он не смог сдержать слёз. Дава повёл ребёнка в магазин и приобрёл ему планшет. «Настоящий мужчина в свои 14 лет», — подписал ролик блогер.

Ранее Манукян подарил своей подписчице из Новосибирска частный дом. Женщина попросила блогера помочь ей с ремонтом комнаты для дочери, однако он решил приобрести для неё новое жильё.